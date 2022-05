Mélenchon lidera a marcha do 1.º de Maio em Paris pedindo unidade da esquerda

Jean-Luc Mélenchon dedicou parte do seu discurso de abertura na grande manifestação em Paris por ocasião do Dia do Trabalhador, que se celebrou neste domingo, 1 de Maio, a pedir a unidade da esquerda para as próximas eleições legislativas, marcadas para 12 e 19 de Junho. Num dia marcado por mais de 250 manifestações anti-Macron, que juntaram mais de 20.000 pessoas um pouco por todo o país e que na capital francesa acabou por redundar em confrontos entre manifestantes e polícia.