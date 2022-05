A Rússia e o pavor do “Ocidente”

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, continua a repetir o chorrilho de mentiras e de propaganda com que o Kremlin tenta convencer o mundo sobre a natureza da “operação militar especial” na Ucrânia. Desta vez, numa entrevista à agência de notícias estatal da China Xinhua, entreteve-se a aprofundar essas mentiras com uma nova invenção geoestratégica: a necessidade de “libertar o mundo da influência do Ocidente”, a que atribui responsabilidade pela “opressão colonial” dos povos, na qual não falta o racismo e o “complexo de exclusividade”.