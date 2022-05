Para as mães, conciliar a carreira com a vida familiar “é uma ginástica contínua”

Rita, Gabriela, Mónica e Sara são quatro mulheres (e mães) com uma carreira de sucesso e disponibilidade para a família. Neste Dia da Mãe, quisemos saber até onde vai o desafio diário que dizem sentir. O sucesso laboral é compatível com a maternidade?

Rita Maria Nunes, Gabriela Queirós, Mónica Brito e Sara Ribeiro não se conhecem, em comum têm a maternidade e o terem assumido, recentemente, cargos de chefia. De acordo com o mais recente relatório da Pordata, as mulheres estão cada vez mais presentes em cargos de decisão (em 2009 eram 3,7%, em 2021 subiram para 31%), contudo, Portugal é o 8.º país da União Europeia onde as mulheres têm o primeiro filho mais tarde, por volta dos 30,7 anos, quando na década de 1960 era aos 25 anos.