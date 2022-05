Encaixada mais uma peça da bonita (e crucial) divisão das células

Aviso prévio: todo o artigo que se segue será sobre a vida. Tudo o que lerá relata a bonita (e crucial) divisão das células. Afinal, uma equipa liderada pelo cientista Helder Maiato conseguiu encaixar mais uma peça no nosso conhecimento sobre esta questão fundamental: como é que as células se dividem? Mais concretamente, os investigadores portugueses conseguiram descrever e manipular um mecanismo molecular que explica por que razão as células normais do nosso corpo se dividem de forma eficaz e sem erros. Tudo isto através de amostras de um pequeno veado que tem apenas três pares de cromossomas gigantes. Viva a vida!