The Palace Papers. Cinco segredos da Casa de Windsor que chegaram esta semana às livrarias

O comportamento inapropriado de André, as manias de Carlos, a desilusão de William. Um novo livro promete pôr a nu alguns dos segredos da Casa de Windsor.

Um novo livro, assinado por Tina Brown, autora de The Diana Chronicles (2007), chegou esta semana às livrarias com a promessa de revelar vários segredos da Casa de Windsor: alguns, meras curiosidades, como a necessidade do príncipe Carlos em levar consigo o tampo da sanita em viagem; outros, que poderão embaraçar a família real, como o episódio em que André se trancou num quarto durante dois dias a assistir filmes pornográficos.