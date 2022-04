Não há registo de “morcegos infectados com covid-19” na Europa

Grupo de mamíferos está associado a zoonoses perigosas para os humanos. Mas maior perigo é o contacto com os animais e a destruição dos ecossistemas.

Desde a pandemia de covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, os morcegos são muito falados por serem um candidato forte enquanto hospedeiro primário deste vírus. O biólogo Tiago Marques, do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, sediado na Universidade de Évora, e especialista em ecologia de morcegos, ajuda a desmistificar o perigo destes mamíferos para os humanos.

Os morcegos são hospedeiros de que doenças para os humanos?

Os morcegos podem ser hospedeiros de algumas zoonoses, tais como outros animais selvagens. Na Europa, a mais conhecida será a raiva, embora não sejam detectados casos em Portugal.

É uma classe de animais especialmente perigosa?

As classes de mamíferos que podem ter mais espécies potencialmente hospedeiras de zoonoses são os roedores e os morcegos. Estas são também as classes que têm maior número de espécies, o que decerto contribui para esse padrão.

O hospedeiro natural deste vírus é uma espécie de morcego?

Não tem havido muitos avanços nesta questão. Houve amostras de uma espécie de morcego em que foi encontrado um vírus com uma semelhança genética de 96% com o SARS-CoV-2. Contudo, 96% de semelhança não é um valor alto para um vírus, o que indica que terá havido uma outra espécie hospedeira intermédia entre a espécie de morcego e o homem.

A associação entre morcegos e vírus alterou a forma como se olha para estes animais?

As notícias sobre esta associação vieram suscitar muitas dúvidas e foi necessário esclarecer o que se sabe até ao momento. Talvez tenha alterado a percepção de algumas pessoas sobre os morcegos, mas penso que a maioria tem noção de que as acções humanas – contacto ou consumo de animais selvagens, alteração ou destruição de habitats naturais – provavelmente tiveram maior importância no surgimento deste vírus.

Há algum registo de morcegos na Europa infectados com este vírus?

Não conheço qualquer registo confirmado de morcegos infectados com este vírus.

Quais os cuidados que as pessoas devem ter em relação a estes animais?

Os cuidados são semelhantes aos necessários se encontrarmos animais selvagens: não devem ser manuseados.