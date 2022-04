PS contraria Marcelo e afasta reforço do orçamento da Defesa

Não obstante os reiterados pedidos do Presidente da República, o PS recusa reforçar a dotação orçamental para a Defesa. A deputada Jamila Madeira, vice-presidente da bancada parlamentar socialista, garantiu que “neste momento não se coloca um reforço do orçamento da Defesa”.

Jamila Madeira sublinha que a haver mudanças na proposta de Orçamento do Estado para 2022, que é discutida e votada na generalidade esta quinta e sexta-feira, serão “o mais possível neutrais”.

A propósito do repto presidencial com vista ao aumento do orçamento da Defesa, a parlamentar recorda ainda que o ministro das Finanças, Fernando Medina, já “deixou bem claro” que o Governo não deixará de “assimilar responsabilidades que venham a ser potencialmente assumidas”, desde logo no quadro da NATO.

No discurso do 25 de Abril que fez no Parlamento, e na antecâmara do debate orçamental, Marcelo Rebelo de Sousa pediu um reforço para o sector da Defesa, considerando que "se não o fizermos, outros o exigirão por nós e depois não nos queixemos". Esta quarta-feira, o Presidente da República voltou ao tema e defendeu a necessidade de haver "condições apelativas” na carreira das Forças Armadas.

No seguimento do pedido de Marcelo feito no 25 de Abril, o PSD adiantou ao PÚBLICO que irá propor, em sede parlamentar, mais verbas para a Defesa, com o deputado social-democrata Carlos Eduardo Reis a considerar “incompreensível que tenha de ser o Presidente da República a alertar para este problema”.

Uma das propostas que o PSD fará passa pela revisão da tabela remuneratória das Forças Armadas.

O Governo inicia esta quinta-feira o debate da proposta do OE2022 sem ter encetado contactos prévios com os restantes partidos com assento parlamentar.