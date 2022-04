Exportações sobem 18,7% e importações disparam 36,6% até Março

O saldo da balança comercial agravou-se no primeiro trimestre deste ano, tendo em conta a forte subida das importações, em 36,6%, quase o dobro face ao crescimento das exportações, que foi de 18,7%, em termos homólogos, de acordo com a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta quinta-feira.

Recorde-se que no total de 2021, as vendas de bens ao exterior cresceram 18% em relação a 2020, mas as importações subiram 21,1%, pelo que os dados do primeiro trimestre de 2022 acentuam a tendência de desequilíbrio entre os dois pratos da balança.

O aumento mais acentuado das importações foi visível no quarto trimestre de 2021, com taxas de variação homóloga de 13,7% nas compras ao exterior e de 29,6% nas vendas.

Comparando com o primeiro trimestre de 2020, registaram-se, em termos nominais, acréscimos de 26,2% nas exportações, e de 28,8% nas importações.

Face ao mesmo período de 2019, na sua maior parte anterior à pandemia de covid-19 [cujos primeiros casos em Portugal foram declarado a 2 de Março], as exportações aumentaram 22% e as importações 25,7%, respectivamente.