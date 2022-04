Galerista franco-português doa retrato raro da Princesa Joana ao Museu de Aveiro

Obra cuja autoria é atribuída ao pintor romano barroco Michelangelo Cerutti foi descoberta e adquirida no ano passado. Vai ser exposta na 19.ª edição da Lisbon Art and Antiques Fair e, depois, viaja para Aveiro.

A imagem captou a atenção de Philippe Mendes, franco-português sediado em Paris, logo ao primeiro olhar. Por conta da atenção que foi dedicando à Igreja de Santo António dos Portugueses, templo barroco do século XVII na cidade de Roma, o galerista formado em História da Arte pela Escola do Louvre não tardou a associar o retrato que tinha diante dos seus olhos à pintura exposta naquele monumento italiano.

“Percebi logo que era o trabalho preparatório para o quadro de Michelangelo Cerutti [1663-1749] que está na Santo António dos Portugueses”, diz Philippe Mendes ao PÚBLICO, a propósito dos momentos que antecederam a compra do quadro sobre cobre num leilão realizado no ano passado, em Azeitão.

cortesia philippe mendes

Esta sexta-feira, vai doá-lo ao Museu de Aveiro, instituição que está intimamente ligada à filha de Afonso V – o museu está instalado no antigo convento dominicano onde viveu e faleceu a Princesa Joana de Portugal (1452-1490), depois beatificada como Santa Joana Princesa.

Sem revelar por quanto é que adquiriu a obra no leilão, Philippe Mendes apenas adianta que, se colocasse este quadro à venda, neste momento, apontaria para um valor “na ordem dos 20 a 25 mil euros”. Mas, mais do que a cotação, o especialista em pintura italiana do século XVII (e também um grande entusiasta da arte portuguesa dos séculos XVI, XVII e XVIII) destaca o facto de este retrato reforçar “a iconografia de uma personagem incrível da História de Portugal”.

Com esta doação, o proprietário da Galeria Mendes, em Paris, pretende incentivar outros mecenas a contribuírem para que os museus portugueses revitalizem os seus acervos, e que exibam obras que de outra forma não poderiam adquirir, sem esquecer, como é óbvio, a necessária promoção e preservação da história, cultura e identidade nacional. “A sociedade civil tem de ser cada vez mais atenta ao património”, sustenta, defendendo, ao mesmo tempo, a necessidade de ser criarem, em Portugal, condições que tornem o mecenato mais atractivo.

“Em França, temos benefícios fiscais na ordem dos 60 a 70%”, garante, deixando o apelo para que Portugal possa seguir este exemplo. “A lei do mecenato portuguesa não entusiasma ninguém a doar”, nota, esperançoso de que esta situação possa evoluir favoravelmente. Recorde-se que, em 2015, Philippe Mendes doou ao Louvre uma tela da pintora portuguesa Josefa de Óbidos, Maria Madalena confortada pelos anjos (1679), e tem sido impulsionador para a existência da primeira sala neste museu dedicada à pintura portuguesa, que acredita estar para breve.

Quadro viaja para Aveiro

Em relação ao retrato da princesa Santa Joana, Philippe Mendes já fez saber que o quadro irá estar em exposição na 19.ª edição da Lisbon Art and Antiques Fair (LAAF), que decorre entre 30 de Abril e 8 de Maio – a formalização da doação a Aveiro acontecerá esta sexta-feira, dia 29, à margem da inauguração oficial da feira –, no stand onde irá apresentar, ainda, uma maquete arquitectónica rara atribuída a Mateus Vicente de Oliveira (1706-1785) e uma peça (baptistère) em prata produzida no Brasil no século XVIII.

Após o fecho da LAAF, a pintura viajará imediatamente para Aveiro para integrar a exposição comemorativa dos 550 anos da chegada de Santa Joana Princesa à cidade, patente a partir de 12 de Maio. E passará a ser essa a sua nova casa, para orgulho do galerista franco-português, que se confessa um “apreciador do Museu de Aveiro” e, muito particularmente, da Princesa Santa Joana. “Passei muito tempo de volta dos Painéis de São Vicente e uma das figuras-chave dos painéis é a princesa. Portanto, acabei por entrar na vida dela”, diz o especialista e professor de arte.

A Câmara Municipal de Aveiro remete mais esclarecimentos para mais tarde, aguardando pela aprovação da aceitação da doação e respectivo voto de agradecimento ao doador em sede de reunião do Executivo Municipal.