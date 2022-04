JSD junta Montenegro e Moreira da Silva em sessão a 21 de Maio

Os dois candidatos à liderança do PSD vão estar juntos também no sábado numa iniciativa das Mulheres Social-Democratas.

A JSD vai juntar os dois candidatos à liderança do PSD, Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva, no dia 21 de Maio, numa iniciativa a decorrer em Chaves.

A sessão terá lugar durante um conselho nacional da JSD, liderada por Alexandre Poço, e acontecerá uma semana antes das eleições directas marcadas para 28 de Maio.

Os dois candidatos farão, em separado, uma apresentação do seu projecto e depois responderão a perguntas dos militantes. É habitual a JSD promover este tipo de sessões com os candidatos à liderança do PSD.

A estrutura não declara, formalmente, apoio a nenhum dos candidatos, só o seu líder costuma fazê-lo. Nas últimas directas, entre Rui Rio e Paulo Rangel, Alexandre Poço assumiu apoiar o eurodeputado, que perdeu contra o líder do partido que se recandidatou ao cargo.

Já no próximo sábado, em Vila Nova de Gaia, os candidatos às directas de 28 de Maio vão participar na academia de formação política das Mulheres Social-Democratas (MSD), uma estrutura do PSD não formalizada e que é liderada pela deputada Lina Lopes.

Tal como aconteceu em 2018 – na disputa eleitoral entre Rui Rio e Pedro Santana Lopes –, as MSD convidaram Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva para uma sessão em que os candidatos vão apresentar os seus projectos e responder a perguntas. O antigo líder parlamentar e o primeiro vice-presidente de Passos Coelho intervêm no painel “Os valores da Social Democracia – A Liderança em Debate”.

No mesmo dia, segundo a agência Lusa, o programa da academia, uma iniciativa conjunta do Instituto Francisco Sá Carneiro, do PSD e das MSD, em parceria com a Fundação Konrad Adenauer, prevê um jantar-debate com Rui Rio.