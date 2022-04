Luís Montenegro: “A austeridade do primeiro-ministro nunca foi encapotada, é directa”

Luís Montenegro, candidato à liderança do PSD, acusa PS e o actual presidente da Assembleia da República de criarem “casos com o Chega” para tornar o partido num “actor político-parlamentar central”. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, do PÚBLICO e Rádio Renascença , o antigo líder parlamentar evita afrontar Rui Rio mas discorda da proposta – entretanto retirada – do novo ministro da Economia de taxar lucros extraordinários das empresas.