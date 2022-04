A tentativa de salvar o ano no fim do ano

Quem ouviu o ministro da Educação no final da reunião com as várias organizações sindicais, nesta quarta-feira, terá reforçado a sua convicção de que não era inevitável chegar a esta altura do ano lectivo com milhares de alunos sem professor, que muito mais poderia ter sido feito para evitar esta situação e que o cenário que vivemos é muito grave, especialmente num ano em que deveríamos estar absolutamente concentrados na recuperação das aprendizagens perdidas durante os conturbados tempos da pandemia.