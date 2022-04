CDS inaugura “Conversas do Caldas” na quarta-feira

O CDS vai inaugurar na quarta-feira as “Conversas do Caldas”, uma iniciativa onde o partido pretende que sejam identificados problemas do país e apresentadas soluções, disse à Lusa o presidente centrista, Nuno Melo.

“O CDS foi sempre um partido com quadros muito capazes em todos os sectores, e por isso fez-me sentido criar aquilo que chamámos ‘Conversas do Caldas'”, que consistem em juntar na “sede do partido em Lisboa, mas não só, pessoas muito reconhecidas que nas diferentes áreas identificarão problemas e tratarão de assuntos”, com o objectivo de apresentar soluções, explicou Nuno Melo.

A primeira destas iniciativas está agendada para esta quarta-feira e será centrada na inflação e no seu impacto “na gestão das dívidas das famílias, das empresas” e nas “consequências para o próprio Estado”.

Os oradores serão o economista António Nogueira Leite e Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e a conversa será moderada pelo vice-presidente do CDS e antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio.

O encerramento fica a cargo do presidente do partido, que apresentará “três ideias sobre três áreas específicas que a este propósito justificam uma intervenção do Estado”, adiantou.

De acordo com Nuno Melo, o objectivo é abordar “todos os temas das áreas sectoriais mais relevantes”, como a saúde, educação, justiça, segurança ou questões sociais, mas também “temas das chamadas novas agendas”, como a “economia verde, transição digital” ou “o papel das mulheres na sociedade”.

Com estas iniciativas, o presidente centrista quer “mostrar o CDS como um partido útil”: “Eu acredito profundamente que o CDS dará a volta aos tempos mais difíceis assente em credibilidade, quadros capazes, ideias que ajudam a melhorar a vida dos portugueses”, afirmou Nuno Melo.

As “Conversas do Caldas”, iniciativa lançada no congresso do partido de 2 e 3 de Abril, terão uma periodicidade “quinzenal ou mensal” e serão transmitidas na internet.

Nesse congresso, no primeiro discurso depois de ter sido eleito, o líder do CDS anunciou que uma das suas primeiras iniciativas do seu mandato seria uma conferência sobre a inflação, com o objectivo de encontrar propostas para contornar a subida recente.