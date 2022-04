Nuno Melo: “Não vou querer saber do Chega, nem da IL, nem de Ventura, nem de Cotrim de Figueiredo”

Nuno Melo acabou de ser eleito presidente do CDS. Aos 56 anos, o eurodeputado diz que “o CDS tem que ser o espelho do que é o PPE na União Europeia e o PPE é o maior partido do Parlamento Europeu”, a família política a que o PSD também pertence. Em entrevista ao programa Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, o eurodeputado diz que o partido “tem que agarrar as novas agendas”, como a sustentabilidade, a economia verde e digital e não ficar continuamente agarrado à História e ao 25 de Novembro.