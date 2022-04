Alto Alentejo estreia festival de caminhadas

Depois de duas edições focadas no município de Alpalhão, o Art and Walking Festival expande-se agora pela região do Alto Alentejo. Para caminhar de 6 a 15 de Maio.

A primeira edição do Alto Alentejo Art and Walking Festival decorre em vários concelhos da região de 6 a 15 de Maio, com caminhadas ao fim-de-semana e outras actividades, especialmente destinadas ao sector, durante a semana.

A iniciativa visa “promover os inúmeros percursos pedestres do território, com as suas magníficas paisagens e valores naturais, bem como fomentar a prática do turismo cultural, com especial enfoque nas artes e na literatura”, lê-se no comunicado de imprensa.

Da programação fazem parte, por exemplo, um trilho pelos passos do escritor António Sardinha, em Monforte; uma visita guiada pelo património de Elvas; percursos pelo “longínquo castelo de Ouguela” ou pelas defesas de Campo Maior, entre outras.

No total, há 16 visitas guiadas e passeios pedestres distribuídos ao longo dos dois fins-de-semana nos sete municípios aderentes (Avis, Campo Maior, Monforte, Ponte de Sor, Elvas, Sousel e Arronches), além de outras iniciativas promovidas pelas autarquias, por empresas de animação turística e unidades de alojamento da região.

A iniciativa partiu da direcção do Hotel Monte Filipe que, inspirada na galeria de arte pública de estatuária de Alpalhão, onde está localizado, organizou duas edições do Art and Walking Festival, em 2018 e 2019, focadas apenas no município. Agora, em colaboração com a SAL – Sistemas Ar Livre, que detém a marca Portugal Walking Festival, “foi estruturado um evento que visa dinamizar” todo o território do Alto Alentejo.

Para José Pedro Calheiros, director técnico do evento, a região “é um destino privilegiado para a prática de turismo de natureza, com especial destaque para os passeios pedestres”. “Acrescenta-se aos espaços naturais uma riqueza patrimonial, cultural e literária que faz deste território, ainda tão autêntico e bem conservado, uma escolha perfeita para a actividade turística.”

A programação completa está disponível aqui.