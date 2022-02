Dona Octávia é património nacional, mas pouca gente sabe isso

Com 74 anos, Octávia Rebelo é uma mulher destemida nestes tempos doidos quando nos recebe. Estende as mãos, e nós fazemos o mesmo. Quando se juntam, sentimos um choque. Dona Octávia (assim é tratada) não tem mãos, tem dois blocos de gelo que comunicam com os antebraços. “Sentiu? É quase meio-dia, não é? Pois eu estou assim desde as sete de manhã, a hora em que comecei a lavar tripas.” Com caridade sugerimos, baixinho, talvez uma água menos gelada ou - quem sabe - umas luvas. Dona Octávia olha-nos com benevolência, suspira e diz: “Senhor Pacheco, venha cá que vou-lhe mostrar por que é que as tripas só podem ser lavadas com água bem fria e à mão. Luvas?! Essa agora!” E é assim que dona Octávia inicia a coreografia da produção de enchidos que, julgamos nós, são do melhor que se faz em Portugal. Na casa alentejana do Cano (Sousel), tudo é respeito pelas tradições, tudo é paixão pelo fumeiro e tudo é carregado de sabor – os enchidos, mas também as palavras que saem da boca de Octávia Rebelo.

Octávia nasceu numa casa pobre, com sete irmãos. “Aos seis anos já andava a esguichar no campo” (esguichar quer dizer trabalhar). Ainda conseguiu fazer a segunda classe, mas era preciso trabalhar no sistema de sol a sol. Aos 16 anos foi viver para a casa dos sogros. E foi com a sogra, Joana Maria Rato, que dominou o fumeiro. O marido de Octávia, António Rato Costa, nunca aprovou a aventura da Salsicharia Canense. “E, ainda hoje, por ele fechava-se isso”, refere Octávia com os olhos marejados. De resto, com o sentido de humor que só se encontra no Alentejo, diz-nos que costuma atirar ao marido que se soubesse o que sabe hoje tê-lo-ia “galado como se galava uma melancia”. Uma pessoa fica em silêncio e a tentar deslindar o verbo galar aplicado à melancia. Percebendo a nossa ignorância, remata dona Octávia: “Galar a melancia é fazer um triângulo fundo, retirá-lo e avaliar a qualidade da polpa. E, depois, comprar ou não. É provar para a gente saber com o que conta. Está a ver? Se eu soubesse...”

Agora, por que razão devemos comer os enchidos de dona Octávia? Primeiro, porque são feitos com matérias-primas puras e locais (das ervas aromáticas aos temperos, tudo é feito na casa); segundo, porque são trabalhados em modo artesanal, com um dispêndio de tempo e energia que levaria à loucura um estudante do primeiro ano de um curso de gestão (ninguém faz ideia o que é apertar à mão lombos de porco quatro ou cinco vezes durante um ciclo de fumeiro) e, terceiro, porque dona Octávia é uma guardiã da nossa história gastronómica.

Foto

Tudo o que produz tem a marca da tradição e da harmonia. Quando metemos um dos seus enchidos à boca o que sentimos é a riqueza e a delicadeza da carne de porco alentejano, com os temperos e o fumo de azinho na sua conta peso e medida. Um corte de lombo de porco tem o sabor primário da raça alentejana, uma fatia fina de papada em cima de um ovo estrelado estremece-nos, outra de paia de toucinho numa torrada é um petisco de entrada fabuloso, uma lasca de painho com grãos de pimenta preta pelo meio e metidos à mão na carne com um pau de louro é um belo pingue-pongue entre a carne e a especiaria. E a cabeça de xara – ai a cabeça de xara! – é capaz de fazer cair em tentação quem se recusa a comer porco por questões religiosas. Concentrada, sem gordura enjoativa, com notas ligeiras de cravinho e de um sortido secreto de ervas aromáticas, é algo que exige a companhia de um espumante da Bairrada. Convém.

Temos estes sabores porque Octávia é a continuação dos saberes da sogra e dos saberes de Maria Carlota, a senhora que lhe ensinou a fazer a cabeça de xara. Hoje, com os tais 74 anos e dois pacemakers, a sua arte – apesar do apoio do filho João – corre o risco de desaparecer. Até porque a margem que o negócio liberta é pequena tendo em conta o carácter artesanal, o custo das matérias-primas e a perda de peso dos enchidos no fumeiro (50 %). Num país decente, dona Octávia e todas as donas Octávias deste país seriam património nacional.

Foto Rui Gaudêncio

Foto No fumeiro da Dona Octávia

Se lhe perguntarmos quais são os temperos para este ou aquele enchido, ela diz tudo. Não esconde nada. Mas a decisão final do tempero não resulta do seguimento cego de uma ficha técnica, à semelhança do que acontece nas indústrias de enchidos. Ela prova, rectifica e volta a provar até chegar a um padrão que está na sua memória, que era a memória da sua sogra, da mãe da sua sogra ou da avó da sua sogra. Neste sentido, a dona Octávia é guardiã da receita de enchidos únicos. Sem a transmissão daquilo que só ela sabe ficaremos mais pobres. Até os exigentes técnicos da ASAE, que “frequentam” a casa, lhe dizem: “Dona Octávia, não deixe isto morrer.”

Às mãos de dona Octávia, um porco preto alentejano dá os seguintes cortes e aos respectivos preços, por quilo: peça do lombo (55€), peça do cachaço (55€) lombo com pimenta rosa em grão (55€), papada (35€), painho (29€), chouriço (20€), paio (31€), dois tipos de farinheira (10€), cabeça de xara (22€), dois tipos de morcela (12€ e 15€), cacholeira (15€), paia de toucinho (35€), dois tipos de banha (7€ e 8€) e sortido misto (cacholeira, farinheira e linguiça), a 15€.

Foto

Foto