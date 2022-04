Seca: Agricultura algarvia pode enfrentar situação “complicada” no Verão

Eventualmente, terão de ser adoptadas medidas de contingência mais duras do ponto de vista da gestão, como não regar todos os dias e regas de sobrevivência, apenas para garantir que as árvores não morrem.

A agricultura no Algarve pode enfrentar uma situação “complicada” no Verão e poderão ter de ser adoptadas medidas de contingência mais duras para manter as culturas, admitiu à agência Lusa o director regional de Agricultura. “Podemos vir a enfrentar uma situação complicada, porque nos meses de Verão é quando as principais actividades económicas do Algarve, a agricultura e o turismo, também têm os seus maiores consumos”, referiu Pedro Valadas Monteiro.

A chuva que caiu na região em Março e Abril “melhorou o panorama”, mas “não resolveu o problema” da falta de água no Algarve, pois apesar de já não haver nenhuma parcela da região em seca extrema, a seca persiste. “Continuamos em seca e começa a aproximar-se o período crítico em termos de consumo de água que coincide, também, com o período em que já não vai cair precipitação”, notou Pedro Valadas Monteiro, sublinhando que os agricultores estão a tentar poupar o máximo de água possível.

Apesar de Março ter sido um mês muito chuvoso, isso não resolveu o problema da seca porque as reservas hídricas “estavam muito baixas”, quer ao nível das barragens quer da água existente no solo. “A situação dramática que [os agricultores] vivem hoje em dia é quando chegar o momento em que as exigências hídricas da cultura aumentam e o fornecimento artificial de água tiver de ser feito, através da rega. Não havendo disponibilidade de água, como é que se vai fazer a rega dessas mesmas culturas?”, antecipou.

Segundo Pedro Valadas Monteiro, os agricultores que não tinham as suas culturas instaladas no terreno “não o fizeram, como medida cautelar”, mas a situação é preocupante para aqueles que já têm culturas instaladas, como pomares de laranjeiras ou vinhas. “Teremos que equacionar, que é o que está agora a ser pensado, medidas alternativas, nomeadamente, reforçar a disponibilidade da pouca água existente nas barragens com outras aduções, como é o caso dos furos que estão a ser reabilitados”, precisou.

Eventualmente, terão de ser adoptadas “medidas de contingência mais duras do ponto de vista da gestão”, ou seja, não regar todos os dias e começar a fazer aquilo que os agrónomos designam por “regas de sobrevivência”, avisou. As regas de sobrevivência são aplicadas quando a quantidade de água fornecida não é suficiente para garantir a produção normal, mas sim para garantir que as árvores não morrem, explicou aquele responsável.

Portugal continental continuava em 15 de Abril em situação de seca, com 81,9% do território em seca moderada e 17,9% em seca severa, segundo dados divulgados na quinta-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A quantidade média de chuva até 15 de Abril foi inferior ao valor normal mensal para o período de referência, entre 1971 e 2000, correspondendo a 38%.

O boletim refere que o período de Outubro de 2021 a 15 de Abril de 2022 foi o terceiro mais seco desde 1931 (depois de 2004/05 e 1998/99). A percentagem de água no solo diminuiu em quase todo o território continental, com as regiões mais interiores, como Trás-os-Montes e Beira Alta, com valores inferiores a 20%.