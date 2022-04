Guerra na Ucrânia: o que precisa de saber hoje

O Presidente ucraniano apelou a uma união de todos os países que “acreditam na vitória da vida sobre a morte” para que a Rússia não invada outros países. “E quem virá a seguir?” questionou. Artigo em actualização ao longo do dia.

▶ Zelenskii alertou sobre a possibilidade de Moscovo atacar e “capturar outros países" depois de terminada a invasão a Ucrânia. O alerta foi deixado depois um general russo, ter afirmado que o Kremlin quer o controlo total sobre o Sul da Ucrânia.​

▶ ​O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vai visitar a Ucrânia na terça-feira, depois de se reunir com Vladimir Putin.​ Marcelo Rebelo de Sousa disse esperar que estas duas idas permitam “a abertura de um caminho que conduza à paz”.

▶ ​Estados Unidos e aliados (entre os quais Portugal) vão reunir-se, na terça-feira, na base militar norte-americana em Ramstein, na Alemanha, para discutir as necessidades de defesa actuais e de longo prazo da Ucrânia.​

▶ ​Forças russas retomaram os ataques aéreos e estão a tentar invadir o complexo metalúrgico de Azovstal, em Mariupol.

▶ Não foi possível retirar os cerca de mil civis de Mariupol. Os habitantes ainda permanecem no complexo metalúrgico de Azovstal. Paralelamente, o conselheiro do presidente da câmara de Mariupol, Petro Andriushchenko, acusou Moscovo de ter deportado à força 308 ucranianos, incluindo 90 crianças, de Mariupol para a Rússia, no dia 21 de Abril.

▶ Tropas russas não registaram grandes avanços nas últimas 24 horas, “uma vez que os contra-ataques ucranianos continuam a dificultar os esforços”, diz Ministério da Defesa britânico. Por outro lado, os combates em Mariupol estão a atrasar o progresso da Rússia no Donbass.​

▶ Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas num ataque com mísseis no sábado, em Odessa, que atingiu uma instalação militar e dois edifícios residenciais. Em Lugansk, um outro bombardeamento fez dois mortos e feriu mais dois, segundo as autoridades locais.

▶ Cerca de 5,2 milhões de ucranianos já abandonaram o país desde o início da invasão russa no que é o maior êxodo de deslocados desde a Segunda Guerra Mundial.

▶ Segundo o Ministério Público da Ucrânia, 208 crianças morreram e 387 ficaram feridas desde o início da invasão. Por outro lado, as Nações Unidas (ONU), contabilizaram cerca de 2500 baixas civis, 184 das quais são crianças, e quase três mil feridos.