Para Marine Le Pen vencer é preciso um conjunto de circunstâncias “muito difícil de acontecer”

Mesmo considerando que há um risco da desmobilização dos eleitores de esquerda, o investigador do Centre Recherches Politiques de Sciences Po está convencido que a reeleição já não escapa a Macron.

Perante as sondagens favoráveis a Macron, o politólogo francês Bruno Cautrès não exclui que alguns eleitores de esquerda pensem que o candidato-Presidente “não precisa do voto deles”. Porém, o impacto dessa eventual desmobilização não será decisivo, diz o investigador do reconhecido CEVIPOF – Centre de Recherches Politiques de Sciences Po, ligado ao Centro Nacional de Investigação Científica (CNRS, na sigla em francês). Vinte anos passaram e muito mudou desde que, pela primeira vez, um candidato da extrema-direita passou à segunda volta.