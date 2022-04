Governo não sanciona polícias que desliguem bodycams durante intervenções, alerta Protecção de Dados

Possibilidade de tirar a câmara das fardas e colocá-la em selfie sticks para filmar manifestações ou reuniões públicas; gravações que podem servir de prova em situações que vão além da interacção entre agente e cidadão; ausência de uma sanção para o agente que interrompa a gravação de uma intervenção sem justificação. Estes são alguns dos problemas levantados pela Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) à proposta de regulamentação da lei do Governo sobre as bodycams - as câmaras de fardamento que os agentes das forças e serviços de segurança terão de passar a usar em operações onde recorrem ao uso da força ou de meios coercivos.