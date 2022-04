Turista em Veneza? A partir de Junho, ou dorme na cidade ou paga até 10 euros para entrar

Por fim, Veneza vai avançar com a taxa de entrada para turistas que não estejam alojados em hotéis da cidade. Objectivo: controlar o fluxo de turistas. O sistema começa a ser testado em Junho, com preços dos 3 a 10 euros.

A medida tinha sido aprovada pelo Governo italiano em 2018 como solução para reter o fluxo massivo de turistas na cidade, tendo sido adiado com a pandemia. Agora, depois do número de turistas em Veneza ter chegado aos valores pré-covid no fim-de-semana de Páscoa, as autoridades anunciaram que a medida vai mesmo avançar.

A partir de Junho, quem quiser visitar a cidade sem pernoitar terá de reservar com antecedência a entrada na cidade, e pagar entre 3€ e 10€, dependendo do dia e do movimento de pessoas esperadas.

A fase experimental terá uma duração de seis meses, antes de entrar em vigor em Janeiro de 2023. De acordo com Luigi Brugnaro, autarca de Veneza, a cidade é “a primeira no mundo” a fazer “esta experiência difícil”.

O site de reservas “está a ser concluído pelo município”, avança Simone Venturini, vereadora do turismo de Veneza, ao La Repubblica. “Quem reservar vai receber incentivos, como descontos nas entradas em museus. Para determinar a taxa de acesso, definiremos um limite máximo de 40.000 ou 50.000 visitantes por dia.”

Há, no entanto, excepções. Quem pernoitar na cidade fica isento, uma vez que já é cobrada uma taxa turística (até 5 euros por noite). E quem vive na região de Veneto, apesar de ser obrigado a reservar a entrada, fica isento do pagamento. Outras excepções, como a necessidade de ir à cidade para um funeral ou visitar um familiar, por exemplo, serão anunciadas ao longo das próximas semanas.

“O turismo em Veneza está a recomeçar e é uma lufada de ar fresco para os operadores [turísticos]”, afirmou Luigi Brugnaro, autarca da cidade, numa publicação no Twitter. “Hoje, muitos entenderam que o sistema de reservas é o caminho certo para uma gestão mais equilibrada do turismo.”

Antes da pandemia, a cidade italiana atraía cerca de 30 milhões de pessoas por ano.