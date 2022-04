OMS recomenda antivirais para doentes de covid-19 sem gravidade

A Organização Mundial da Saúde (OMS) actualizou esta semana as recomendações de fármacos para doentes com uma forma não grave de covid-19 e que têm um elevado risco de hospitalização. Por um lado, recomenda-se “fortemente” um fármaco que combina nirmatrelvir e ritonavir para essas pessoas com maior risco de virem a ficar hospitalizadas. Por outro, faz-se uma recomendação condicionada para o remdesivir no mesmo grupo de indivíduos. A actualização foi feita pelo Grupo de Desenvolvimento de Orientações da OMS e publicada na revista científica The BMJ.