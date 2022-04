Para que servem as palavras verdes? Breve guia de leitura do Azul

O Azul nasce nesta sexta-feira, Dia da Terra. Estamos a testar e a desenvolver mais ferramentas para enriquecer a forma como lhe oferecemos as nossas notícias, reportagens e trabalhos multimédia. Vamos mantê-lo a par. Neste dia em que arranca o novo projecto, eis algumas explicações sobre três características do Azul.

Opção dark mode

Provavelmente será uma das primeiras coisas que chamarão à atenção do leitor. Quando entra na página principal do Azul, mas também nas diferentes páginas das nossas secções, o ecrã aparece, por defeito, com um fundo negro.

Antes de explicar porquê, fique a saber que no canto superior direito tem um botão que pode activar para que o fundo passe a ser branco.

Ao reduzir o consumo da energia que gasta quando navega na Internet, a opção pelo chamado dark mode é mais sustentável. Há vários sites, nacionais e internacionais, em dark mode. No PÚBLICO estamos a testar no Azul. Os artigos na íntegra continuam, no entanto, na versão light mode.

Foto Rui Gaudêncio

ABC da Terra

Nas notícias, reportagens e entrevistas do Azul assinalamos de forma distintiva conceitos-chave, algumas expressões, algumas siglas. Parece que foram sublinhadas por um marcador verde? De alguma forma foram. Eis a explicação.

No Azul estamos a testar novas ferramentas com o objectivo de descodificar de forma simples e rigorosa alguns conceitos essenciais na compreensão dos temas que aqui abordamos. Uma dessas ferramentas é o ABC da Terra.

Acidificação do oceano, águas cinzentas, clorofluorcarbonetos, curva de Keeling, partículas finas… Já todos ouvimos falar, mas sabe mesmo o que significam? Para já, este nosso ABC tem 110 palavras, expressões e siglas. Sempre que uma delas aparece num texto do Azul, é assinalada, como se estivesse dentro de uma caixinha verde. Se carregar vai encontrar uma definição simples, curta, mas rigorosa, do que estamos a falar. E uma lista de algumas notícias do PÚBLICO, publicadas recentemente, em diferentes secções do jornal, sobre o tema que o ajudam a contextualizar.

Este glossário não está fechado: vamos actualizá-lo regularmente, acrescentando novos conceitos, novas explicações, e mais notícias onde estes termos são usados. Contamos com os leitores para enriquecer o ABC da Terra.

Há alguma palavra que acha que devemos incluir? Escreva-nos: azul@publico.pt. Ou use a caixa de comentários.

Foto Rui Gaudêncio

A Natureza em Directo

No Azul existe um espaço onde pode acompanhar a vida selvagem 24 horas por dia. Na Natureza em Directo encontra uma série de animais no seu habitat natural, em Portugal. Cagarras, morcegos, águias estão a ser permanentemente filmados e pode acompanhá-los aqui. A qualquer hora.

A iniciativa é promovida pela Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN). Para além do PÚBLICO são parceiros a Infra-Estruturas de Portugal, o Centro Ciência Viva do Alviela, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), a Associação Vita Nativa — Conservação do Ambiente e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

No espaço da Natureza em Directo tem ainda um campo onde pode fazer as perguntas que entender sobre o que vai observando. Serão respondidas por biólogos associados ao projecto.

Foto Rui Gaudêncio

A caixa dos relacionados

No final dos artigos do Azul há uma caixa chamada “Artigos relacionados”. Aqui encontra vários textos de algum modo ligados ao tema que acabou de ler, publicados nos últimos anos no PÚBLICO, em diferentes secções do jornal — o que significa que alguns desses artigos podem ser fechados a assinantes, ao contrário dos textos do Azul que são todos abertos e gratuitos, uma vez que o projecto conta o apoio de quatro parceiros: Biopolis, Fundação Calouste Gulbenkian, Lipor e Sociedade Ponto Verde.