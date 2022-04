O governador da região ucraniana de Lugansk, Sergii Haidai, garantiu em entrevista à rede americana CNN que “cerca de 80% do território de Lugansk está sob controlo russo”, informação que partilhou também no seu perfil oficial do Telegram.

Na região de Donetsk, pelo menos cinco civis morreram durante a passada quarta-feira, conforme relatado pelo chefe da administração militar regional, Pavlo Kirilenki, que confirmou que há três vítimas em Marianka e duas em Vuhledar.

Para além disto, corroborou informações sobre dois civis mortos em Pavlivka e três feridos em Kramatorsk, Mariupol e Liman.

A passada quarta-feira foi também marcada por bombardeamentos por parte das forças militares russas na cidade de Zelenodolsk, na região de Dnipropetrovsk, segundo declarou o presidente da câmara, Dmitro Nevelessi, através da sua página oficial do Facebook.

“Depois do bombardeamento, houve uma interrupção na comunicação. Não há electricidade ou água por causa disso. Começaremos os trabalhos de restauração pela manhã [desta quinta-feira]”, afirmou.

Uma vala comum, com dois locais de sepultamento para civis, foi descoberta na cidade de Borodianka com nove mortos - na qual se encontrava uma menina de 15 anos, segundo informou a polícia da região de Kiev num comunicado partilhado nas suas redes sociais.

“Estas pessoas foram mortas pelos ocupantes e alguns dos mortos mostram sinais de tortura. Quero enfatizar que estas pessoas são civis. Os militares russos dispararam deliberadamente sobre pessoas pacíficas que não resistiram e que não constituíam uma ameaça”, disse o chefe da polícia da região de Kiev, Andrii Nebitov.