Preço do petróleo sobe 1% com receios de quebra na oferta

A volatilidade no mercado do petróleo continua. Depois de dois dias em queda, o preço do Brent voltou a aumentar, regressando ao patamar dos 108 dólares por barril.

O agravamento, escreve a Reuters, deve-se às preocupações sobre o ritmo de abastecimento se se confirmar o cenário de um embargo ou uma diminuição gradual das compras da União Europeia (UE) à Rússia, terceira maior produtora de petróleo a nível mundial e o maior exportador de gás para os países da União.

Por volta das 10h, o preço do Brent do Mar do Norte apresentava uma subida de 1,27% em relação ao valor de quarta-feira, negociando nos 108,15 dólares por barril. Ao início da manhã, o petróleo que serve de referência para o mercado europeu, para entrega em Junho, chegou a ultrapassar os 109 dólares.

Apesar de já não se encontrar próximo de 115 ou 120 dólares que chegou a registar há um mês, nas semanas seguintes à invasão da Ucrânia pela Rússia, os preços energéticos continuam em valores historicamente elevados e envoltos em volatilidade, tendo obrigado vários governos europeus a tomar medidas para controlar a inflação.

À semelhança do Brent, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, para entrega em Junho, também se encontra em alta nesta quarta-feira, subindo 1,12%, para os 103,28 dólares.

Analistas do banco ANZ (Australia and New Zealand Banking Group) referem que os investidores estarão a ponderar os efeitos que as potenciais perturbações da oferta em relação às perspectivas da procura no momento em que as expectativas de crescimento mundial baixaram e “está a aumentar a pressão sobre a Europa para impor sanções ao petróleo russo”.

Na quarta-feira, a empresa de análise de XTB referia como a divulgação de um relatório do Departamento de Energia dos Estados Unidos provocara alguma volatilidade no mercado. “Os inventários de petróleo caíram inesperadamente, enquanto os inventários de gasolina caíram menos do que o esperado”.