“Está na hora de parar de conduzir?” Uma ferramenta online pode ajudar os idosos a responder

Parar é difícil. O hábito de pegar no carro para nos deslocarmos ou o simples prazer de conduzir adia a decisão, para os mais velhos, de parar. Uma nova ferramenta online espera contribuir para ajudar a decidir, com factos, se ainda estamos ou não habilitados para conduzir.

Os resultados positivos na utilização da Healthwise DDA, uma ferramenta online que oferece informação e um teste para responder à pergunta “está na hora de parar de conduzir?”, são bons indicadores na utilização da literacia para promover uma condução segura e responsável.

O estudo, publicado na revista científica Journal of the American Geriatrics Society, foi realizado a partir de um ensaio clínico randomizado e controlado, com um grupo de controlo com acesso a informação básica e um grupo de teste com esta ferramenta.

Comparativamente com quem viu apenas sites informativos, os idosos que viram a Healthwise DDA tiveram menos conflito na tomada de decisão e aumentaram o seu conhecimento sobre o que determina poder ou não poder conduzir.

“A decisão sobre quando parar de conduzir é difícil e emocional – mas é uma decisão com que todas as pessoas mais velhas se confrontam”, diz Marian Betz, principal autora e professora da Universidade do Colorado. “Ferramentas como esta podem ajudar os mais velhos a tomar melhores decisões e, esperamos, reduzir os sentimentos negativos ao longo do processo.”

A mobilidade é um dos maiores desafios da população mais velha, sendo o automóvel um dos meios de acesso mais frequentes em Portugal. Em 2019, entre todos os 27 países da União Europeia, Portugal era o quarto com maior proporção de idosos: uma em cada cinco pessoas em Portugal têm mais de 65 anos.

O estudo juntou 301 participantes com mais de 70 anos (a média de idades rondava os 77), tendo uma ampla aceitação e potenciou a capacidade da população decidir de forma mais informada – através de factos disponibilizados na ferramenta, bem como prioridades no que é considerado apto para conduzir.

A ferramenta pertence à organização sem fins lucrativos Healthwise, fundada em 1975, e que se dedica à produção de informação e de software focado em saúde das populações.

O automóvel, em Portugal, continua a ser o meio de transporte mais utilizado na deslocação entre casa e trabalho, sendo utilizado por 80% da população, de acordo com um estudo do Automóvel Club de Portugal.