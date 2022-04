As zonas sombrias do financiamento ao Iscte

Quando várias propostas são submetidas às Finanças e todas são recusadas excepto a do Iscte, é caso para indagar quais as razões de tamanho privilégio.

O mundo onde habitam as instituições do ensino superior é um ecossistema feroz onde a competição pelos recursos do Estado opõe grandes e pequenos, universidades e politécnicos, estabelecimentos do litoral e do interior. Não admira que nessa competição um pequeno apoio, um breve gesto de simpatia possa fazer toda a diferença.