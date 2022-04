A NATO surgiu para proteger pessoas “civilizadas”. Isto significa brancos

Assistir à invasão da Ucrânia tem sido aterrador. No início do conflito, alguns observadores expressaram repetidamente a ideia de que a invasão da Ucrânia é especialmente horrenda visto que, como disse o repórter da CBS, Charlie D’Agata, que esteve em Kiev: “Este não é, com todo o respeito, um lugar como o Iraque ou o Afeganistão, que tem assistido a conflitos há décadas. É uma cidade – tenho de escolher as palavras cuidadosamente –relativamente civilizada, relativamente europeia.” (Mais tarde, D’Agata publicou um pedido de desculpas.)