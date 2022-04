Oito em cada dez portugueses preocupados com cibercrime

Cerca de oito em cada dez portugueses está preocupado com a criminalidade online e quase 90% está preocupado com a segurança dos dados que circulam na Internet, e os mais jovens são os que estão mais preocupados. No entanto, apenas quatro em cada dez portugueses admite sentir-se inseguro ao publicar informação pessoal na Internet. Os dados fazem parte de um relatório recente sobre a literacia digital dos portugueses conduzido pela empresa de consultoria OnStrategy, com base em 8000 respostas de pessoas a viver em Portugal.

Os resultados preliminares foram apresentados esta terça-feira a propósito do lançamento da Fundação PHC, um novo ramo da multinacional portuguesa PHC Software focada em melhorar a literacia digital dos cidadãos. O relatório encomendado à OnStrategy mostra que a cibercriminalidade está entre as principais preocupações dos portugueses em 2022. Segue-se o assédio online (cyberbullying) e a evolução da inteligência artificial.

Desde o começo do ano, várias empresas portuguesas foram alvo de ciberataques que deixaram os seus serviços com falhas prolongadas. O ataque à Vodafone, em Fevereiro, foi dos casos mais notórios, com profissionais do INEM, bombeiros e hospitais incapazes de receber chamadas e SMS durante horas. Também em Fevereiro, os laboratórios de análises clínicas Germano de Sousa fecharam durante vários dias na sequência de um ataque informático. Semanas antes, um ataque informático à Impresa (dona dos órgãos de comunicação SIC e Expresso) barrou o acesso aos canais online dos jornais e televisão do grupo mediático.

Fora de Portugal, um ataque aos servidores internacionais da Cruz Vermelha comprometeu os dados de mais de 515 mil pessoas vulneráveis em todo o mundo. Os dados roubados incluem informação sobre pessoas que foram separadas das suas famílias devido a desastres naturais, conflitos e fluxos migratórios.

Segundo o estudo pedido pela Fundação PHC, perante o cenário de criminalidade digital “quatro em cada 10 portugueses sente-se inseguro a partilhar informações pessoais online, sendo os jovens os que mais receios têm (52%)”.

Mas há outras preocupações. Cerca de 81% dos inquiridos está preocupado com o cyberbullying, um fenómeno que passa por utilizar canais de comunicação digital para assediar pessoas. Muitas vezes, o abuso inclui ameaças de divulgação de imagens ou informação privada. Dados compilados pelo Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE durante 2020, notam que mais de 60% dos jovens foram vítimas de cyberbullying na pandemia.

Quatro em cada dez portugueses também admitem ter receios quanto ao futuro da inteligência artificial. Em 2022 esta tecnologia está nos carros com sistemas de travagem automática, nos chatbots das redes sociais e por detrás das recomendações (livros, produtos, serviços) online. Também já há sistemas que usam inteligência artificial para acelerar processos de recrutamento. Ainda assim, é um sector com pouca ou nenhuma regulação.

O ano passado a União Europeia apresentou aquela que é primeira tentativa de legislar a área com uma proposta de regulamento com base em “níveis de risco”.

Apesar dos receios com o digital, o inquérito da Fundação PHC revela que 82% dos portugueses sente que a digitalização melhorou a sua qualidade de vida, particularmente devido à possibilidade de poupar tempo na realização de várias tarefas. Ainda assim, 42% dos inquiridos admite que ainda não se sente apto para navegar, sozinho, nos meios digitais e cerca de 65% considera que o Estado não está a fazer o suficiente para promover o ensino e a literacia digital. Em geral, são as populações com menos escolaridade que se sentem mais excluídas dos benefícios da digitalização.

Os portugueses inquiridos acreditam que os serviços de saúde e os serviços jurídicos podem beneficiar de mais digitalização.