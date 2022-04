Mélenchon ajuda Macron e apela “não dar um voto que seja” a Le Pen

O candidato da França Insubmissa, sem apelar ao voto no Presidente, manifestou-se contra a candidata da extrema-direita. Má notícia para a líder da União Nacional nas vésperas do único debate entre os candidatos.

Bateu o seu recorde de votos na primeira volta, com 21,95%, mesmo assim não foi suficiente para lhe garantir um lugar na segunda volta das eleições presidenciais francesas do próximo domingo. Agora Jean-Luc Mélenchon, líder da França Insubmissa e única grande figura da esquerda política da actualidade no país, não disse aos seus apoiantes para votarem directamente em Emmanuel Macron, mas esteve lá próximo: pediu para ninguém votar em Marine Le Pen, a líder da extrema-direita, que é o único obstáculo entre o Presidente francês e a reeleição.