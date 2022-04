João Pedro Rodrigues na Quinzena dos Realizadores de Cannes: Fogo-fátuo

Fogo-fátuo, longa-metragem de ficção de João Pedro Rodrigues, foi seleccionada para a secção Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes (17 a 28 de Maio). O novo filme do realizador de O Ornitólogo é uma co-produção luso-francesa que junta as produtoras Terratreme Filmes, House on Fire e Filmes Fantasma.