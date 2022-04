Presidente da República assina luto nacional por Eunice Muñoz

Governo decretou luto nacional na terça-feira, dia do funeral da actriz. Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o decreto no domingo de Páscoa.

Marcelo Rebelo de Sousa assinou, no domingo de Páscoa, o decreto de luto nacional por Eunice Muñoz decidido pelo Governo para terça-feira, dia do funeral da actriz, divulgou esta segunda-feira a Presidência da República.

Eunice Muñoz morreu na sexta-feira, aos 93 anos de idade e depois de 80 de carreira, e nessa tarde o Ministério da Cultura anunciou ter decidido, “em articulação com o Presidente da República”, decretar luto nacional no dia do seu funeral.

O velório acontece esta segunda-feira a partir das 17h nas Capelas Exequiais da Basílica da Estrela, em Lisboa, e amanhã, às 15h, terão início as exéquias, seguindo o cortejo do funeral para o Cemitério do Alto de São João.

Na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa prestou uma “emocionada homenagem” à actriz, agradecendo-lhe “décadas inesquecíveis”, em nome de todos os portugueses. “Portugal está de luto”, disse aos jornalistas logo na manhã do seu desaparecimento.

i-video

“Em nome de todos os portugueses, queria agradecer-lhe uma vida dedicada ao teatro, mas também ao cinema, à televisão e à cultura em Portugal. Uma vida dedicada aos portugueses. Não a esquecemos, nunca a esqueceremos, estará sempre no nosso coração”, acrescentou.