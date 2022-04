Guerra na Ucrânia: o que precisa de saber hoje

Autoridades russas avançam para o leste da Ucrânia enquanto Mariupol não responde afirmativamente ao pedido de rendição russo. Os ataques em Lviv continuam e já foram registadas, pelo menos, 205 crianças mortas. Um artigo em actualização ao longo do dia.

Actualizado às 10:47

► As autoridades regionais de Lugansk anunciaram esta segunda-feira o início da grande ofensiva da Rússia no leste da Ucrânia, após vários dias de preparativos e concentração de tropas russas naquela zona do país. Mariupol e Kiev continuam sob ataque.

► Pelo menos seis pessoas morreram e oito ficaram feridas na sequência do ataque com mísseis em Lviv, disse o governador regional Maksim Kozistkii. Três mísseis atingiram edifícios militares e outro atingiu uma oficina de mudança de pneus. Não foi aberto nenhum corredor humanitário para esta segunda-feira, o segundo dia consecutivo.

► O número de crianças que morreram na Ucrânia desde que os russos invadiram o país chegou a 205. Mais de 362 crianças ficaram também feridas devido a “agressões armadas em larga escala por parte da Federação Russa”, informou o Ministério Público. Ainda assim, os números podem ser substancialmente maiores.

► A Ucrânia já completou o questionário que é o primeiro passo para uma possível adesão à União Europeia, caso o pedido seja aceite. “Hoje, posso dizer que o documento está completo do lado ucraniano”, disse o vice-presidente do gabinete do Presidente, Ihor Zhovkva. A ser aceite, em Junho a Ucrânia terá o estatuto de candidato à UE.

► O ultimato russo, que pedia a rendição das tropas ucranianas em Mariupol até às 6h de Moscovo (3h em Lisboa), ficou sem resposta. A Ucrânia prometeu que ia “lutar até ao fim” pela cidade. Os bombardeamentos sucessivos e os ataques nas ruas fizeram de Mariupol a cidade que “já não existe”. “Mas cidade ainda não caiu”, disse o primeiro-ministro.