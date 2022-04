Governo promete avaliar a “reactivação” das medidas extraordinárias de protecção do emprego se a pandemia se agravar.

A proposta de lei do Orçamento do Estado (OE) para 2022 que o Governo apresentou ao Parlamento na última semana permitirá ao executivo reactivar as prestações sociais lançadas durante a pandemia para proteger o emprego, como o apoio ao rendimento dos trabalhadores que prestam serviços a recibos verdes.