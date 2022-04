Mais de 650 escolas têm medidas contra a ansiedade e o medo criados pela pandemia

Relatório da equipa do plano de promoção do sucesso escolar destaca ainda as medidas para o desenvolvimento de competências de leitura, escrita e comunicação, multiculturalidade e cidadania, literacia matemática e competências digitais. Planos envolvem 300 mil alunos.

No Agrupamento de Escolas de Lordelo, Paredes, tem estado a funcionar uma “caixa de preocupações” para ajudar os alunos do 1.º ciclo que estejam “num estado de angústia, com medo, sofrimento ou ansiedade e sintam que precisam da ajuda de um adulto”. São situações que se agudizaram com os dois anos de pandemia.