Esta planta dada como extinta há 30 anos foi redescoberta na América do Sul

Quarenta anos depois do último avistamento, uma equipa de botânicos redescobriu a Gasteranthus extinctus , uma das plantas tropicais que, acreditavam os cientistas, estava extinta devido à desflorestação intensiva na América do Sul.

Uma planta tropical de flores laranja foi baptizada, em 2000, de extinctus – num sinal de alerta para aquela que se pensava ser uma planta extinta pela desflorestação no Oeste do Equador. Mas as notícias da morte da extinctus foram manifestamente exageradas. Uma equipa de dez botânicos juntou-se numa expedição que redescobriu esta planta – e lhe deu uma nova vida.