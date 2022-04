Vítor Corado Simões: “Não existe um ecossistema de ciência para as políticas públicas em Portugal”

Professor e investigador da Universidade de Lisboa, Vítor Corado Simões é o autor do documento Ciências nas Políticas Públicas em Portugal , em que realça que falta transparência e formalização dos processos de aconselhamento científico nas políticas públicas.

O documento Ciências nas Políticas Públicas em Portugal (Science for Policy in Portugal, na versão inglesa), publicado no início de Abril pelo Centro Comum de Investigação da União Europeia, traz conclusões claras: “É necessária uma estruturação dos processos de aconselhamento científico em Portugal.”