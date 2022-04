Morgado de Bucelas 2020: Arinto, uma casta para o Verão

Quem gosta de vinhos brancos de Portugal dificilmente terá escapado a uma prova só de Arinto ou com a Arinto a servir de casta melhoradora. Na região do Vinho Verde a Arinto tem nome próprio, Pedernã, mas não é na zona mais fresca da viticultura nacional que a casta faz mais falta. É nas margens do Tejo e no Alentejo, onde o seu vigor ácido e a sua garra mineral mais são precisos para temperar a madurez natural destas regiões. De resto, a Arinto está igualmente nas restantes regiões nacionais, embora seja num pequeno espaço nas imediações de Lisboa que tem o seu solar e encontra condições naturais únicas.