Billy Wilder e ele, Jonathan Coe

A páginas tantas damos de caras com a Velha Hollywood no seu espampanante ocaso: um velho realizador e o seu argumentista cúmplice, e respectivas esposas, num restaurante de um barroquismo vetusto, Le Bistro, em Nort Cannon Drive, Beverly Hills, Los Angeles. Estamos no final dos anos 70, a Nova Hollywood já tomou conta dos lugares, observando tudo com o majestático desinteresse dos vencedores.