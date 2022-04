Moreira da Silva quer “libertar o potencial de crescimento sustentável em Portugal”

O antigo ministro do Ambiente de Passos Coelho anunciou ter-se demitido da OCDE para assumir candidatura à liderança do PSD, que apresenta formalmente na segunda-feira.

Jorge Moreira da Silva prometeu e cumpriu: assim que apresentou os resultados anuais do seu mandato como director da Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE, demitiu-se destas funções e anunciou a sua intenção de se candidatar à liderança do PSD nas próximas eleições directas, marcadas para 28 de Maio. Fê-lo em comunicado, guardando as declarações públicas para segunda-feira à tarde, a seguir à Páscoa, sendo expectável que seja recebido pelo Presidente da República logo a seguir.