O que precisa de saber hoje sobre a guerra na Ucrânia

Justin Trudeau classificou a violência dos ataques russos de “genocídio”. Dmitri Medvedev, ameaçou com o destacamento de armas nucleares no Báltico se a Suécia e a Finlândia aderirem à NATO. Moscovo confirma que o cruzador de mísseis Moskva ficou “gravemente danificado” em explosão. Um resumo em actualização ao longo do dia.

► O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau afirmou que é “totalmente correcto” classificar as acções da ofensiva militar russa na Ucrânia como “genocídio”. Em relação aos ataques indiscriminados a civis cometidos pelas forças russas e denúncias de violência sexual na Ucrânia, Trudeau garante que são “crimes de guerra” e “crimes contra a humanidade” pelos quais Putin é responsável.

​► O vice-presidente do Conselho de Segurança e ex-presidente russo, Dmitri Medvedev, ameaçou com o destacamento de armas nucleares no Báltico se a Suécia e a Finlândia aderirem à NATO. Medvedev acrescentou ainda que será necessário reforçar as defesas terrestre, antiaérea e naval nas águas do Golfo da Finlândia.​

► O Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, pediu à UE que deixe de “patrocinar a máquina militar russa”, voltando a apelar a um embargo ao petróleo de Moscovo.​

​► O Ministério da Defesa russo confirmou que o cruzador de mísseis Moskva, que lidera a frota da Rússia no mar Negro, ficou “gravemente danificado” na sequência de uma explosão de munições a bordo que obrigou à retirada de toda a tripulação. Vários tripulantes ficaram feridos.

► Moscovo diz que o ataque de helicópteros ucranianos na região de Briansk, na Rússia atingiu edifícios residenciais e feriu sete pessoas. De acordo com o governador da região de Belgorod, a aldeia também foi atacada, mas ninguém ficou ferido. Kiev não emitiu qualquer esclarecimento.

► O Presidente russo, Vladimir Putin, continua a mostrar interesse na região do Donbass, que tem sido alvo de sucessivos ataques a centros urbanos ao longo do conflito, diz o Ministério da Defesa britânico, acrescentando que as cidades de Kramatorsk e Kostiantinivka são “alvos prováveis” dos russos para “semelhantes níveis de violência”.​

​► A autarquia de Mariupol revelou que morreram cerca de 20 mil pessoas em na sequência dos ataques russos à cidade sitiada no mar de Azov, contudo teme que o número de vítimas mortais possa chegar a 35 mil nos próximos dias. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da Ucrânia anunciou que a guerra já provocou a morte de pelo menos 197 crianças e feriu 351. ​

​► A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshchuvk, anunciou a abertura de nove corredores humanitários para retirar a população ucraniana das cidades mais afectadas pelo conflito. Berdiansk, Tokmak, Enerhodar e Mariupol são algumas das cidades incluídas na operação de evacuação. Estão também programadas rotas para a região de Lugansk, se as forças russas pararem com os bombardeamentos.​

► O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia alertou para a vaga de adopções ilegais de milhares de crianças por parte de Moscovo e apelou às Nações Unidas (ONU) para facilitar o regresso dos menores que foram “deportados ilegalmente” para a Rússia.