Zelenksii diz que não foi abordado sobre possível visita do Presidente alemão

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenksii, disse esta quarta-feira não ter sido oficialmente abordado para uma visita do Presidente da Alemanha. Horas antes, um conselheiro do líder ucraniano, Serhii Leshchenko, negou numa entrevista à CNN que Zelenskii tenha rejeitado uma proposta de visita do homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier, como foi noticiado terça-feira.

“Não fomos oficialmente abordados pelo Presidente alemão ou pelo seu gabinete para esta visita”, esclareceu Volodimir Zelenksii em conferência de imprensa após uma reunião com os líderes da Polónia, Lituânia, Letónia e Estónia.

Steinmeier disse na terça-feira, em viagem oficial a Varsóvia, que planeava ir até Kiev com os restantes líderes que esta quarta-feira se encontraram com o Presidente ucraniano, num sinal de “solidariedade europeia” com o país que resiste contra a invasão russa. “Mas, aparentemente, não é um desejo de Kiev”, comentou.

Segundo foi noticiado, a recusa devia-se às ligações de Frank-Walter Steinmeier a responsáveis de Moscovo e a uma política de reforço de relações entre Berlim e Moscovo nos anos em que foi ministro dos Negócios Estrangeiros alemão – o que levou o Presidente germânico a pedir desculpa, na semana passada, pelos “erros” que cometeu no fortalecimento da relação política entre os dois países.

A indisponibilidade de Kiev foi negada esta quarta-feira pelo conselheiro de Volodimir Zelenskii, com o próprio Presidente ucraniano a avançar não ter sido contactado sobre a possibilidade dessa visita.