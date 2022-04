Mais de 1000 soldados ucranianos renderam-se em Mariupol, diz Ministério da Defesa russo

Os 1026 soldados da brigada marítima n.º36 da Ucrânia, incluindo 162 oficiais, renderam-se em Mariupol, cidade portuária capturada, de acordo com o Ministério da Defesa russo.

É “o resultado de ofensivas bem-sucedidas das forças russas e das unidades de milícia de Donetsk”, afirmou o ministério russo em comunicado. Acrescenta-se, ainda, que os militares ucranianos “depuseram armas voluntariamente e renderam-se”.

O porta-voz do ministério da Defesa ucraniano disse que não tinha informação sobre a rendição dos soldados em Mariupol. No relatório matinal do Estado-Maior ucraniano, afirmou-se que as forças russas estavam a atacar Mariupol, a siderurgia de Azovstal e o porto da cidade.

De acordo com a Rússia, 151 soldados ucranianos tiveram de receber cuidados médicos no local e foram depois transportados para o hospital.

Numa publicação partilhada na segunda-feira no Facebook, os militares ucranianos que defendem Mariupol disseram ter “ficado sem munições”. “Fomos bombardeados por aviões e atingidos por artilharia e tanques. Temos estado a fazer tudo, o possível e impossível. Mas qualquer recurso tem o potencial de se esgotar”, cita o Guardian.

Na terça-feira, o Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenskii, disse que a cidade tinha “sido destruída e que havia dezenas de milhares de mortos”.Entretanto, um conselheiro do Presidente da Ucrânia, Oleksii Arestovich, descartou a rendição de soldados em Mariupol e diz que a cidade ainda não foi tomada, numa publicação no Facebook.