VW T-Roc chega mais moderno, tecnológico e português

Não se trata de uma nova geração, mas antes de um upgrade em termos de equipamento e tecnologia, com produção exclusiva em Palmela e com direito a versão lusa, o T-Roc@pt.

De cara lavada, ainda que apresentando apenas algumas alterações ligeiras no design, com novos acabamentos na pintura e detalhes que lhe permitem reclamar uma maior expressividade, o crossover da Volkswagen, que já conta com mais de um milhão de unidades vendidas, quer agora marcar pontos pela tecnologia, que beneficiou de uma actualização. O modelo passa, a partir de agora, a incluir cruise control adaptativo com assistência à condução, assim como faróis em matriz de LED.

Também no capítulo da conectividade há a estreia da mais recente geração de serviços online através do sistema Modular Infotainment (MIB3) e a inclusão do Digital Cockpit de série e de um ecrã de infoentretenimento que pode ir até 9,2’’.

Nas motorizações, mantêm-se duas propostas a gasolina (1.0 TSI de 110cv e 1.5 TSI de 150cv) e uma a gasóleo, o 2.0 TDI de quatro cilindros, nas declinações de 115 e 150cv (este último também disponível no novo T-Roc Cabrio). Já o topo de gama T-Roc R é proposto com o gasolina de dois litros e 300cv, equipado com o sistema 4MOTION de quatro rodas motrizes. Os preços arrancam nos 28.865€ e chegam aos 56.525€.

Informação de relevo para o mercado português é o facto de a totalidade da produção do crossover ser assegurada pela AutoEuropa, a fábrica da VW em Palmela, e para celebrar há uma edição especial “criada com selo de qualidade português”.

O T-Roc@pt parte da versão Life, mas conta com um interior completamente renovado, com um tablier em slush com pespontos. O equipamento é enriquecido com barras de tejadilho em preto, volante multifunções em couro ou jantes específicas de 17’’. A edição especial está disponível com os motores a gasolina 1.0 TSI 110cv (desde 29.866€) e 1.5 TSI 150cv DSG (35.028€).