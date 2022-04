Orçamento para a Cultura aumenta 9,1%

Ministério atribui a “lapso” no Orçamento chumbado em Outubro uma aparente quebra de 26 milhões de euros na dotação do sector.

A proposta de Orçamento de Estado (OE) apresentada esta quarta-feira prevê uma despesa total consolidada de 619,4 milhões de euros na Cultura, o que corresponde a um aumento de 9,1% por comparação com os 563,9 milhões inscritos no OE de 2021, mas a um decréscimo de 24,6 milhões face aos 644 milhões que constavam da proposta orçamental chumbada em Outubro passado.

Uma quebra que será apenas aparente, segundo assegurou ao PÚBLICO o gabinete do Ministério da Cultura (MC), esclarecendo que o Orçamento apresentado em Outubro – e cujo chumbo levou à convocação de eleições antecipadas – tinha “um lapso na inscrição de valores [relativos a] fundos europeus”. O MC não precisou, no entanto, qual teria sido a dotação real do sector caso esse erro não se tivesse produzido.

Excluindo a RTP, a despesa total consolidada da Cultura ascende agora a 365,4 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 45,5 milhões por comparação com o OE de 2021, o último efectivamente aplicado. Mas esta verba inclui 38,9 milhões de euros de despesa consolidada do Programa de Recuperação e Resiliência, sem a qual esse aumento seria bastante mais residual.

Uma das novidades do documento é a garantia de que o Ministério das Finanças transferirá “até dois milhões de euros” para o novo fundo especial de segurança social criado no âmbito do Estatuto dos Profissionais da Cultura, uma verba que não sairá do orçamento do MC e que se destina a assegurar o arranque do novo subsídio de suspensão da actividade, que o Estado poderá ter de começar a pagar já em Outubro, numa fase em que o dito fundo ainda não disporá de contribuições directas dos seus potenciais beneficiários.

O que não se sabe ainda é quanto o próprio Ministério da Cultura prevê vir a gastar com o Estatuto, quer no seu acompanhamento e fiscalização, quer em eventuais medidas que mitiguem o impacto financeiro que representará, para muitas estruturas, a transição dos recibos verdes para contratos de trabalho.

Pedro Adão e Silva começa assim o seu mandato herdando alguns projectos ambiciosos lançados pela sua antecessora Graça Fonseca, como o Estatuto dos Profissionais da Cultura, a revisão do modelo de apoio às artes ou a revitalização da Rede de Teatro e Cineteatros, mas dispondo de um orçamento que continua a representar menos de 0,3% do OE, e que reserva 86,7% das verbas disponíveis para “despesa corrente, aquisição de bens e serviços e despesas com pessoal”.