Pedro Adão e Silva: um ministro sem currículo para resgatar um “ministério menor”

Entre a surpresa e o benefício da dúvida, representantes do sector esperam que o peso mediático do novo titular da pasta lhe permita conquistar o reforço orçamental há muito reivindicado.

Um dia após o anúncio de Pedro Adão e Silva como futuro ministro da Cultura, a escolha continua a gerar perplexidade. E se há algum consenso no reconhecimento da vasta experiência política e da notoriedade mediática do sociólogo e professor no ISCTE, já a ausência de currículo na área da cultura, ou sequer em algum dos seus sectores mais específicos, justifica apreensão, mas também expectativa.