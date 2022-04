Pode o património ser “um atalho para a equidade”?

No usofruto do património podem ser aplicados preços diferenciados por idade, descontos para as comunidades locais, para o tornar mais acessívels e inclusivo.

A frase que apresento entre aspas no título não é minha, mas sim, de Alejandro Aravena, arquiteto chileno com quem tive a oportunidade de dialogar algumas vezes quando ambos trabalhávamos no campus de Lo Contador da Pontifícia Universidad Católica de Chile. Recordei-me agora da mesma ao lê-la no seu mais recente livro ¿Cómo vamos a vivir juntos? (Editorial Paídos, 2022). É certo que Aravena não utiliza esta frase para caraterizar o património, mas a cidade, dando-lhe um sentido transformador, uma capacidade – através do espaço público (aquele que é usufruído por todos) – de esbater as barreiras entre classes sociais tão evidentes no Chile. De acordo com arquiteto chileno, o modo como o espaço público é planificado pode modificar as mentalidades, atuar como uma forma de encurtar caminho (um atalho) para tornar a sociedade mais equitativa.