Terça na TV: A despedida de Harry Dean Stanton, mulheres negras na comédia e uma homenagem a Carlos do Carmo

CINEMA

Silverado

Hollywood, 17h35

Revisitação do western feita em 1985 por Lawrence Kasdan, muito dado a esse tipo de exercícios (como fez com o film noir em Noites Escaldantes). Trabalha o lado lúdico do género na história de quatro cowboys juntam-se para libertar a cidade de Silverado da opressão dos foras-da-lei. Com Kevin Costner, Kevin Kline, Danny Glover, Scott Glenn, Rosanna Arquette e Brian Dennehy. Foi nomeado para dois Óscares.

Lucky

AMC, 19h07

Lucky, de 90 anos, vive numa pequena cidade do Texas. Os seus dias seguem iguais, com a constante repetição das rotinas: fuma os seus cigarros, toma o pequeno-almoço no café, faz palavras cruzadas, faz compras na mercearia e bebe um copo no bar com alguns amigos. Certo dia, cai na cozinha. Este incidente vai desencadear uma reflexão sobre toda a sua existência e a inevitável aproximação do fim. Realizado em 2017 pelo actor John Carroll Lynch, marcou a despedida do veterano Harry Dean Stanton, que morreu pouco depois.

Ad Astra

Fox Movies, 00h02

O engenheiro espacial Roy McBride é enviado para o Sistema Solar com uma missão de extrema importância: encontrar o pai, um astronauta desaparecido há 16 anos, durante uma viagem ao planeta Neptuno, de forma a encontrar vida inteligente. Nessa busca, Roy vai deparar-se com um mistério que ameaça toda a Humanidade e a sua sobrevivência na Terra. Um filme de ficção científica escrito e realizado em 2019 por James Gray, com Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler e Donald Sutherland.

SÉRIES

A Black Lady Sketch Show

HBO Max, streaming

Estreia da terceira época da série de sketches criada e protagonizada por Robin Thede, centrada em pessoas que costumam historicamente ficar de fora deste tipo de programas: mulheres negras. Os vários segmentos cómicos, sem relação uns com os outros, são intercalados com momentos em que Thede e as outras actrizes, Ashley Nicole Black, Gabrielle Dennis e Skye Townsend, navegam um cenário pós-apocalíptico.

Super Pumped: The Battle for Uber

HBO Max, streaming

Chega a Portugal a nova série de antologia original do canal Showtime. A primeira temporada, criada por Brian Koppelman e David Levien, a mesma dupla responsável por Billions, foca-se na história do co-fundador e CEO da Uber Travis Kalanick, que foi demitido depois de vários escândalos e acusações de um ambiente de trabalho tóxico. Joseph Gordon-Levitt faz de Kalanick, ao lado de um elenco que inclui também Kerry Bishé, Kyle Chandler, Uma Thurman e Elisabeth Shue.

MÚSICA

Fado É Amor - Uma Homenagem a Carlos do Carmo

RTP1, 22h49

No dia 21 de Dezembro do ano passado, naquele que seria o dia o 82º aniversário de Carlos do Carmo, nomes como Carminho, Dino D’Santiago, Camané, Jorge Palma, Mariza, Marco Rodrigues, Tito Paris, Ricardo Ribeiro, Agir, António Serrano ou Pedro Abrunhosa subiram ao palco da Altice Arena para homenagear o fadista que tinha morrido quase um ano antes. A gravação do espectáculo chega agora à televisão.

DOCUMENTÁRIOS

Darwin em Times Square: A Ciência da Evolução Urbana

RTP2, 20h37

Assinado por Martin Gronemeyer e Michaela Kirst, este documentário olha para a forma como as grandes cidades construídas pelo homem tiraram espaço aos habitats naturais de plantas e animais. Que efeitos tiveram na biodiversidade? O que é que se perdeu? Como é que se pode colmatar essa falha? Estas são algumas perguntas a que se responde nesta produção alemã, olhando para especialistas dos Estados Unidos e da Europa que se inspiram em Darwin.

INFANTIL

Steven Universe

Cartoon Network, 19h25

Oitavo episódio da terceira temporada da série de animação criada por Rebecca Sugar sobre um miúdo que vive com extraterrestres. Neste episódio, Steven ajuda duas amigas próximas dele que vivem juntas num celeiro e não se dão bem uma com a outra.