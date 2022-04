PSD indica Fernando Negrão para presidir à 1.ª Comissão da AR e Isabel Meirelles para a do Trabalho

O antigo líder parlamentar do PSD Fernando Negrão vai presidir à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a ex-vice do partido Isabel Meirelles à do Trabalho, indicou esta segunda-feira o partido.

Além de presidente da bancada social-democrata, Negrão foi vice-presidente da Assembleia da República na anterior legislatura. Os sociais-democratas irão presidir a cinco das 14 comissões parlamentares da XV legislatura e o PS às nove restantes.

Para a presidência da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação o PSD indicou o ex-vice da bancada Afonso Oliveira e para a de Saúde António Maló de Abreu, vogal da Comissão Política Nacional de Rui Rio e ex-coordenador parlamentar para a área da saúde.

A Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão vai ser presidida por Isabel Meirelles, especialista em assuntos europeus e ex-vice-presidente de Rui Rio, e a actual vice do partido e antiga autarca Isaura Morais será a nova presidente da Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local.

A posse das Comissões está marcada para quarta-feira às 09:30.