Luís Montenegro quis posicionar-se na corrida à liderança do PSD com palavras fortes contra o PS, acusando-o de tornar o país mais desigual e mais pobre

Frase

“Com o socialismo, as desigualdades aumentaram e a taxa de risco de pobreza antes de prestações sociais foi em 2019 de 43%, quando em 1995 era de 37%.” Luís Montenegro

O contexto

A declaração foi proferida esta quarta-feira na apresentação de candidatura de Luís Montenegro a líder de PSD, na sede nacional daquele partido, no centro de Lisboa.

Os factos

O coeficiente de Gini mede as diferenças de rendimentos entre todos os grupos populacionais. A escala vai do zero, quando todos os indivíduos têm igual rendimento, ao 100, quando o rendimento está concentrado num único indivíduo. Em 1995 situava-se nos 36 e em 2019 nos 31, o valor mais baixo dos anos em análise. Com a pandemia, logo em 2020, subiu para 33.

O limiar da pobreza corresponde a 60% do rendimento mediano por adulto equivalente. Em 1995, esse valor era de 2.788 euros por ano. Em 2020, de 6.653 euros por ano. Para efeitos estatísticos, está em risco de pobreza quem tem rendimento inferior.

As transferências sociais têm um impacto significativo no rendimento disponível das famílias em Portugal. Antes delas, a taxa de risco de pobreza situava-se nos 37% em 1995. Desde o princípio do século, este indicador tem estado nos 40% ou acima. Em 2019 estava nos 42,4 e em 2020 nos 43,5.

Como explica Fernando Diogo, professor auxiliar da Universidade dos Açores e investigador do CICS.NOVA, houve “um envelhecimento acentuado da população”. Basta ver que em 1995 havia 84 idosos por cada 100 jovens e em 2020 havia 161,1 por cada 100. É com as transferências sociais, em particular com as pensões de velhice e de sobrevivência, que muitos reformados deixam de ser pobres. Em 1995, após as transferências relativas às pensões, a taxa de risco de pobreza era de 27%. Em 2019, tinha descido para 21,9%, o valor mais baixo nos anos em análise. Em 2020, subiu para 23,0%. Algumas pensões são tão baixas que, mesmo depois de as receber, milhares de idosos continuariam pobres. E aí podem requerer outras transferências sociais (com destaque para o complemento solidário para idosos).

Na análise da pobreza não se pode, diz Fernando Diogo, perder o foco, isto é, a taxa de população em risco de pobreza, feitas todas as transferências sociais. Em 1995, era de 21,0%. Em 2019, ficava-se pelos 16,2%, o valor mais baixo dos anos em análise. Com a crise de saúde pública provocada pela covid-19, em 2020, tornou a subir, alcançando os 18,4%.

Curiosamente, é entre 2011 e 2014, os anos governados pela coligação PSD/PP, que Portugal regista maior diferença entre taxa de pobreza antes e depois de qualquer transferência social. Isso tem sido interpretado como um reflexo do efeito estabilizador das pensões de velhice e de sobrevivência, numa altura em que o rendimento do trabalho e outros rendimentos privados baixaram.

Em resumo

É verdade que a taxa de pobreza antes das transferências sociais subiu, mas isso é indissociável do acentuado envelhecimento da população. Não é verdade que Portugal é mais pobre e mais desigual do que era em 1995.